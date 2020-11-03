Зацветут уже весной: какие цветы сажать в ноябре

Зацветут уже весной: какие цветы сажать в ноябре
Фото: Holger Hollemann/dpa/www.globallookpress.com
Эти растения достаточно неприхотливы

Многие привыкли к тому, что цветы обычно сажают по весне. Однако есть несколько растений, которые можно посеять на рассаду в последний месяц осени.

Посев цветов в ноябре требует соблюдения одного важного нюанса: освещение должно быть хорошим. Так, рассаду нужно помещать под специальные фитолампы на десять и более часов в сутки.

Какие цветы можно сажать в ноябре

  • Эустома

Если посеять растение в середине ноября, то оно зацветет примерно в мае. Для раннего посева лучше выбрать низкорослые сорта – до 20-ти сантиметров в высоту.

Цветы будут выглядеть как комнатные растения, поэтому переживать за нарушение композиции не стоит.

  • Пеларгония

Это достаточно неприхотливое растение. Оно будет прекрасно цвести как в домашних условиях, так и на улице.

  • Бальзамины

Обычно бальзамины сеют в феврале или марте. Они достаточно быстро растут, поэтому к началу лета их можно будет высадить в открытый грунт.

Однако если вы посеете бальзамины в ноябре, то весной появится возможность срезать черенки для дальнейшего размножения растения.

  • Катарантус

Посев растения в ноябре даст свои результаты уже в марте или апреле. Однако не стоит спешить с пересадкой цветов в открытый грунт. Важно помнить, что они не любят заморозков. Поэтому наиболее благоприятным периодом для пересадки считается июнь.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие растения нужно обязательно обрезать осенью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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