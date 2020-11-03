Эксперт: автомобилистам придется раскошелиться из-за маркировки шин

Повышение цен связано с обязательным нововведением

С первого ноября в России ввели обязательную маркировку шин. Это необходимо для того, чтобы избавить авторынок от нелегальных поставок. Кроме того, государство сможет контролировать передвижение продукции.

Президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал данное нововведение. Эксперт заявил, что утверждение о предотвращении нелегальных поставок шин – это всего лишь оправдание. Истинная цель – получение большей прибыли.

"Единственная цель этого изменения – сбор денег с производителя, который в итоге возложат на потребителей", – высказался Форманчук.

По прогнозу специалиста, от обязательной маркировки шин будут страдать обычные люди, ведь им придется переплачивать, передает URA.RU

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сдвиг по делу МН17: судья в Нидерландах согласился изучить "русскую версию" событий

Мнение экспертов производящей ЗРК "Бук" корпорации "Алмаз-Антей" будет услышано

Красный свет для Эрдогана: в арабском мире предвидят изменение российско-турецких отношений

Анкаре придется сделать выбор, нужна ли ей Москва в качестве союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1100 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей