Повышение цен связано с обязательным нововведением

С первого ноября в России ввели обязательную маркировку шин. Это необходимо для того, чтобы избавить авторынок от нелегальных поставок. Кроме того, государство сможет контролировать передвижение продукции.

Президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал данное нововведение. Эксперт заявил, что утверждение о предотвращении нелегальных поставок шин – это всего лишь оправдание. Истинная цель – получение большей прибыли.

"Единственная цель этого изменения – сбор денег с производителя, который в итоге возложат на потребителей", – высказался Форманчук.

По прогнозу специалиста, от обязательной маркировки шин будут страдать обычные люди, ведь им придется переплачивать, передает URA.RU.