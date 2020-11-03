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С первого ноября в России ввели обязательную маркировку шин. Это необходимо для того, чтобы избавить авторынок от нелегальных поставок. Кроме того, государство сможет контролировать передвижение продукции.
Президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал данное нововведение. Эксперт заявил, что утверждение о предотвращении нелегальных поставок шин – это всего лишь оправдание. Истинная цель – получение большей прибыли.
"Единственная цель этого изменения – сбор денег с производителя, который в итоге возложат на потребителей", – высказался Форманчук.
По прогнозу специалиста, от обязательной маркировки шин будут страдать обычные люди, ведь им придется переплачивать, передает URA.RU.
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