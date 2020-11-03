Чем отмыть теплицу перед зимой: рецепт эффективного средства без химии

Чем отмыть теплицу перед зимой: рецепт эффективного средства без химии
Фото: White Star / Monica Gumm/www.globallookpress.com
Раствор для очистки стен можно приготовить самостоятельно из двух ингредиентов

После сбора урожая к зиме нужно готовить не только почву, но и саму теплицу: ее необходимо тщательно обработать от вредителей и хорошо отмыть. За лето на стенах оседает много пыли, что мешает свету проникать внутрь, а значит – помидоры, огурцы и другие культуры будут расти значительно хуже.

Как обработать теплицу осенью после сбора урожая

Так как не все доверяют химическим средствам, огородники придумали отличный рецепт из натуральных компонентов. Для этого нужно сперва приготовить настой из чистотела. 3 кг свежих растений нужно залить одним ведром кипятка и оставить приблизительно на 4 часа.

Раствор необходимо процедить и разбавить чистой водой в пропорции 2 к 5. Средство для мытья теплицы готово, однако можно сделать его еще эффективнее, смешав с отваром еще одного растения.

30 г мыльнянки заливаем 5 л кипятка и так же оставляем, но уже на 12 часов. Затем средство смешиваем с настоем чистотела. Так теплицу отмыть будет намного проще.

Подготовка теплицы к зиме

Помимо мытья стен перед зимой в теплице также нужно тщательно убрать все грядки и перекопать почву. Кроме того, помещение дезинфицируют от вредителей, чтобы они не смогли испортить будущий урожай.

Ранее "Утро.ру" писало, как правильно обрабатывать грунт осенью.

Карина СИРАЗОВА

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