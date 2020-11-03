Собянин предложил повысить бюджет на социальные расходы до 56%

На нужды граждан в этой области планируют выделить 1,8 трлн рублей

Власти Москвы внесли в городскую думу проект закона о бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов. Мэр Сергей Собянин заявил, что на социальные нужды будет выделяться больше средств – больше 56%, что составляет 1,8 трлн рублей.

Проект бюджета сформировали согласно оценкам влияния пандемии коронавируса на систему 2020 года. В пресс-службе отметили, что расходы на борьбу с инфекцией в ближайшие три года также учтены. Таким образом, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены.

В правительстве выделят на социальные нужны на 90 млрд руб. больше, чем в 2020 году. Так, доля этих расходов превысит 56% – 1,8 трлн, а с учетом оплаты медпомощи из Фонда ОМС сумма достигнет рекордной отметки в 2,1 трлн рублей.

Возрастут расходы и на здравоохранение в связи с пандемией – финансирование увеличится на 11,8%. Власти планируют потратить 12,7 млрд руб. на профилактику инфекционных заболеваний в 2021 г., причем 10 млрд из них – на массовую вакцинацию от коронавируса.

На 10,9 млрд руб. будет профинансирована и высокотехнологичная медицинская помощь. Правительство выделит средства на обеспечение современными лекарствами для борьбы с онкологическими и другими опасными заболеваниями, а также на закупку бесплатных препаратов для льготных категорий жителей города.

Ежемесячные выплаты медикам, получившим статус "московский врач", а также докторам общей практики и медсестрам продолжатся. На это предусмотрено 8,2 млрд рублей.

Более 529 млрд руб. выделят на доплаты к пенсиям, льготный проезд и другие меры поддержки москвичей. Прямая помощь семьям с детьми обойдется в 63,5 млрд, а пожилым - 188,8 млрд рублей. Еще 6,5 млрд руб. предусмотрено на социальную поддержку.

Кроме того, Москва продолжает развивать и культурные программы. Расходы на образование вырастут на 2,6%, на социальную поддержку горожан – на 5%, а на развитие культуры – на 5,4% по сравнению с текущим годом. В итоге на реализацию городских программ в социальной сфере, культуре, транспорте уйдет около 93% бюджета.

Однако растут и доходы городского бюджета. В следующем году сумма станет на 6,5% больше. В 2022-2023 гг. рост ускорится приблизительно на 9%.