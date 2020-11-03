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Стало известно о том, что Александр Поветкин попал в больницу с повышенной температурой. Сообщается, что боксер заразился COVID-19.
Инфекция внесла коррективы в планы Поветкина. Так, 21 ноября Александр должен был выйти на ринг с британцем Диллианом Уайтом. Однако из-за коронавируса поединок придется перенести на следующий год, передает "РБК".
Информацию подтвердила директор по связям с общественностью промоутерской компании "Мир бокса" Камилла Ахрорбекова.
Напомним, 22 августа российский боксер победил Уайта, нокаутировав его в пятом раунде. Поветкин стал новым временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Британец решил вернуть титул и заявил о желании провести бой-реванш, сообщает "Пятый канал".
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