Что случилось сегодня: последние новости на 3 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 3 ноября
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Нидерландах возобновился суд по делу о крушении MH17. США трясет из-за предстоящих выборов президента. Что произошло за день – в нашем материале. 

Политика

  • Белорусский политолог считает, что Москва и Минск не смогут создать Союзное государство. Молодые белорусы не готовы отказываться от своей независимости. 
  • США недовольны тем, что Кипр пускает в свои порты корабли России. Вашингтон потребовал от Никосии решить этот вопрос. 
  • Эксперт предположил, что первое время после выборов в США, вне зависимости от того, кто победит, Вашингтону будет не до России. Страна погрязнет в хаосе. 
  • В Нидерландах идет суд по крушению "Боинга" под Донецком. Очередной день слушаний принес неожиданный сюрприз – судья решил проконсультироваться с Россией по ряду вопросов. 
  • А обвиняемый этому делу Олег Пулатов рассказал о том, что происходило в день трагедии. 
  • Москва недовольна тем, какую позицию в вопросе Нагорного Карабаха занял турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он рискует ухудшить отношения своей страны с Россией. 
  • Тем временем, на Украине считают, что экс-президент Петр Порошенко готовит госпереворот. 
  • Алексей Навальный жестко прошелся по Александру Лукашенко, дав совет протестующим белорусам. 
  • Сергей Лавров дал интервью, в котором указал на то, что Евросоюз сам ухудшил отношения с РФ. 

Армия

  • Белоруссия, по данным СМИ, перестала поставлять Украине детали для ракетного комплекса "Нептун" якобы из-за договоренности между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. 

Жизнь

  • В США перед выборами президента неспокойно. Ночью неизвестные обстреляли отель, в котором находились и российские журналисты. 
  • Россиян предупредили о том, как они могут потерять свои сбережения. 

Шоу-бизнес 

  • Владимир Конкин решил продать квартиру своей погибшей дочери, что вызвало немало вопросов у общественности. 
  • СМИ сообщили, что младший сын Кристины Орбакайте женится. Однако сам Дени Байсаров опроверг эту информацию. 
Полина ИВАНОВА

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