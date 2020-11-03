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В Нидерландах возобновился суд по делу о крушении MH17. США трясет из-за предстоящих выборов президента. Что произошло за день – в нашем материале.

Политика

Белорусский политолог считает, что Москва и Минск не смогут создать Союзное государство. Молодые белорусы не готовы отказываться от своей независимости.

США недовольны тем, что Кипр пускает в свои порты корабли России. Вашингтон потребовал от Никосии решить этот вопрос.

Эксперт предположил, что первое время после выборов в США, вне зависимости от того, кто победит, Вашингтону будет не до России. Страна погрязнет в хаосе.

В Нидерландах идет суд по крушению "Боинга" под Донецком. Очередной день слушаний принес неожиданный сюрприз – судья решил проконсультироваться с Россией по ряду вопросов.

А обвиняемый этому делу Олег Пулатов рассказал о том, что происходило в день трагедии.

Москва недовольна тем, какую позицию в вопросе Нагорного Карабаха занял турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он рискует ухудшить отношения своей страны с Россией.

Тем временем, на Украине считают, что экс-президент Петр Порошенко готовит госпереворот.

Алексей Навальный жестко прошелся по Александру Лукашенко, дав совет протестующим белорусам.

Сергей Лавров дал интервью, в котором указал на то, что Евросоюз сам ухудшил отношения с РФ.

Армия

Белоруссия, по данным СМИ, перестала поставлять Украине детали для ракетного комплекса "Нептун" якобы из-за договоренности между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Жизнь

В США перед выборами президента неспокойно. Ночью неизвестные обстреляли отель, в котором находились и российские журналисты.

Россиян предупредили о том, как они могут потерять свои сбережения.

Шоу-бизнес