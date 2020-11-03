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Передвижной музей, посвященный 75-летию со дня Великой победы, прибыл в Смоленск. Около сотни жителей города уже успели посетить уникальный железнодорожный состав, доступ к которому проходит в особом режиме из-за пандемии.
На выставке могут побывать до 300 человек – организаторы решили прибегнуть к такой мере из-за массового распространения коронавируса. По планам "Поезд победы" должен вернуться в Смоленск весной 2021 года при стабильной эпидситуации.
Экспозиция будет доступна для жителей города два дня. Посмотреть на состав могут школьники и студенты, а также представители общественных организаций. Для посещения необходима предварительная запись.
За соблюдением профилактики по нераспространению инфекции следят представители отделения "Волонтеры Победы", которые выдают у входа средства индивидуальной защиты, а также замеряют посетителям температуру. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора каждый вагон оснащен рециркулятором, чтобы обеззаразить воздух.
Проводники поезда, проводящие для горожан экскурсии, – команда "Молодежка ОНФ". 4 ноября они устроят для желающих онлайн-экскурсию, доступ к которой будет размещен на их странице в социальной сети "ВКонтакте" с одноименным названием.
Сам состав представляет собой двенадцать вагонов. Восемь из них являются экспозицией, остальные четыре предназначены для выполнения технических функций. Проект создан командой "Невский баталист" вместе с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Минобрнауки России, ОАО "РЖД" и "Волонтеров Победы".
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