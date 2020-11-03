В "Шереметьево" открылась фотовыставка "Россия. Полет через века"

Посетить экспозицию в Москве можно до 4 декабря

Ко Дню народного единства в столичном аэропорту "Шереметьево" 3 ноября состоялось торжественное открытие фотовыставки "Россия. Полет через века". Работы также можно будет увидеть в 85 российских регионах.

Посетители всероссийской фотовыставки познакомятся с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей нашей страны. Для жителей регионов экспозиция будет представлена на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов.

Кроме того, россияне смогут увидеть фотоработы военных корреспондентов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Снимки будут сопровождать строки из легендарных стихотворений. На выставке будут и современные кадры, которые напомнят о великом подвиге советских воинов.

Организатором проекта выступила Группа компаний "РЕГИОН" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО "Московский Кредитный Банк".

"Мы рады тому, что именно аэропорт Шереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийского проекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников",

– сказала директор по связям с общественностью АО "МАШ" Анна Захаренкова на торжественном открытии. Она подчеркнула, что аэропорт всегда был востребованной и нестандартной локацией для проведения различных культурно-познавательных мероприятий. В "Шереметьево" и ранее организовывали выставки и фестивали, также аэропорт принимал участие в проектах "Ночь искусств" и "Ночь музеев". Анна Захаренкова заключила:

"Все это отвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризации российской культуры среди наших соотечественников и за рубежом".

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля отметил:

"Эта выставка явилась результатом общенационального фотопроекта "Россия. Полет через века", отражающего красоту и разнообразие всех регионов России. Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкое международное признание. Проект "Россия. Полет через века" фактически наследует традиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20 века первым создал масштабную фотохронику России. В Шереметьево дан старт целой серии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России".

Фотовыставка "Россия. Полет через века" будет открыта для пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря 2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и "Аэроэкспресс", а также в арт-галерее на 2 этаже Терминала D.

На экспозиции покажут работы фотографов из самых разных уголков России, запечатлевших на снимках завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места нашей страны.

Основой всероссийской фотовыставки стали кадры из одноименного проекта, позже к ним добавили еще более 200 уникальных работ. Около 100 из них покажут на региональных выставках.