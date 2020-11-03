Средства на награду выделены ведущими российскими организациями

Учителя, чьи подопечные вошли в число победителей всероссийской соревновательной программы "Большая перемена", получат денежный приз, путевку в Крым и ноутбуки. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что дополнительные средства на награду выделили Сбербанк, ОАО "РЖД" и "Росатом". Каждый наставник, отмеченный в анкете победившего конкурсанта в качестве главного учителя, может рассчитывать на 150 тыс. рублей.

Учителям также гарантирована неделя отдыха в одном из отелей Крыма, бесплатное путешествие на поезде и ноутбуки, с помощью которых они могут пройти программу для повышения квалификационных навыков.

Кириенко напомнил, что в начале организаторы не предусматривали награждение наставников, передает "Интерфакс".

Финал "Большой перемены" стартовал 1 ноября в Артеке. Более 1 млн учащихся со всех регионов страны с 8 по 10 классы приняли участие в программе. В финал вышли 1,3 тысячи человек.