Президент вспомнил о работе бывшего премьера

Виктор Черномырдин был политиком исторического масштаба. Кроме того, бывший премьер отличался внутренней силой и трудолюбием. Так о нем высказался Владимир Путин во время церемонии поднятия флага на судне "Виктор Черномырдин" в честь десятилетней годовщины смерти государственного деятеля.

"Он брал на себя ответственность и делал дело. Стремился во всем служить нашей стране и нашему народу",

– заявил российский президент. По его мнению, именно благодаря дальновидности и взвешенности Черномырдина в 1990-е удалось сохранить потенциал индустриальный отраслей в непростой для России период.

Путин также заключил, что многому научился у политика: "Я лично наблюдал за этим, смотрел, как он работает". Видео торжественной церемонии опубликовано на сайте Кремля.

Ледокол "Виктор Черномырдин", названный в честь бывшего премьера, является одним из самых мощных в мире. Российский лидер назвал символичным то, что такое современное судно, которое носит имя преданного родине политика, построено именно на отечественных верфях.

Помимо политической деятельности Черномырдин также был известен своими афоризмами. "Если делать, то по-большому", – вспоминает "Мир24" слова экс-премьра.

Ранее о забавном случае с Виктором Черномырдиным рассказал Сергей Шойгу.