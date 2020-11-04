При повышении пенсионного возраста правительство определило новые условия для получения выплат досрочно

В 2021 году выйти на пенсию досрочно может ряд россиян. Это предпенсионеры, которым не удалось трудоустроиться, многодетные мамы и те, у кого накопился солидный трудовой стаж.



Первая категория может рассчитывать на досрочное начало выплат в случае, если до пенсии им остается два года, но они уже проработали 20 лет (женщины) или 25 (мужчины) и не смогли найти новое место после увольнения. Об этом пишет Прайм со ссылкой на главу Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса. Чтобы уйти на пенсию досрочной, этим россиянам необходимо будет получить справку в центре занятости

Вторая категория – многодетные мамы. Так, россиянки, у которых трое детей, могут уйти на пенсию раньше на три года. Те, у кого четверо, имеют право уйти на покой на четыре года раньше. Мамы с пятью и более детьми имеют возможность выйти на пенсию в 50 лет.

Оставить работу могут на два года раньше и те россияне, у которых есть большой страховой стаж – для женщин это от 37 лет, для мужчин – от 42.

Кроме того, в следующем году раньше уйти на пенсию могут россияне, которые трудятся на вредных и опасных производствах, а также педагоги, медицинские работники и артисты, отмечает URA.RU.

Ранее "Утро" публиковало график индексации пенсий в 2021 году.