Часть россиян могут столкнуться с неудобствами, если решение примут

Пенсионерам захотели ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт. Предполагается, что за сутки можно будет отправить не больше 10 тысяч рублей. Такие меры призваны защитить граждан от мошенников.



С инициативой выступил глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он отметил, что направил письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как пишет RT, число мошенничеств резко выросло в 2020 году. По телефону злоумышленники "разводят" доверчивых россиян и получают доступ к их банковским счетам либо обманом вынуждают переводить средства. В результате пенсионеры лишаются крупных сумм. Чтобы этого не произошло, Курдесов и предложил установить лимит на денежные переводы с карт.

Таким образом, если решение примут, пенсионеров обезопасят от крупных потерь – списать сразу большую сумму будет невозможно.

Ранее неутешительный прогноз сделали эксперты. Они предрекают, что к концу года многие россияне недосчитаются денег на счетах. По мнению специалистов Банка России, в ближайшее время число мошенничеств с банковскими счетами граждан вырастет.