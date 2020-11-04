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Пенсионерам захотели
ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт. Предполагается, что за сутки
можно будет отправить не больше 10 тысяч рублей. Такие меры призваны защитить
граждан от мошенников.
С инициативой выступил глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он отметил, что направил письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Как пишет RT, число мошенничеств резко выросло в 2020 году. По телефону злоумышленники "разводят" доверчивых россиян и получают доступ к их банковским счетам либо обманом вынуждают переводить средства. В результате пенсионеры лишаются крупных сумм. Чтобы этого не произошло, Курдесов и предложил установить лимит на денежные переводы с карт.
Таким образом, если решение примут, пенсионеров обезопасят от крупных потерь – списать сразу большую сумму будет невозможно.
Ранее неутешительный прогноз сделали эксперты. Они предрекают, что к концу года многие россияне недосчитаются денег на счетах. По мнению специалистов Банка России, в ближайшее время число мошенничеств с банковскими счетами граждан вырастет.
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