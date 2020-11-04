Во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" победили 600 школьников

Стали известны результаты финала

Победителями "Большой перемены", финал которой завершился в МДЦ "Артек", стали 600 человек. Из них 300 – это ученики 9-10 классов и еще 300 – одиннадцатиклассники.

Первые в качестве награды получили по 200 тысяч рублей – деньги можно потратить на образование или приобрести для них гаджеты для учебы. Также по 2 миллиона рублей получили 20 школ. Деньги предназначены для развития образовательных возможностей.

Одиннадцатиклассники, ставшие победителями конкурса, получили по миллиону на образование. Еще один приз – до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в высшие учебные заведения. При этом все финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена", а их насчитывается 1200, смогут поехать в "Артек".

Школьников поздравили с победой в торжественной обстановке на "Артек-Арене". Учащихся приветствовали и напутствовали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник главы государства Максим Орешкин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Сергей Кириенко обратился к школьникам с поздравлениями и отметил, что ребятами гордится вся Россия – ведь они нашли в себе силы побороть страхи и одержать победу. Слова ободрения прозвучали и в адрес всех финалистов.

"Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь", – сказал Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента рассказал и о приятном сюрпризе для педагогов, которые готовили финалистов. Их ждет материальное поощрение – по 150 тысяч рублей. Такое решение было принято совместно с партнерами – Сбербанком, РЖД и "Росатомом". Кроме того, наставников школьников ждет образовательная программа и отдых – каждому вручат по путевке в крымский отель "Мрия".

Планируется, что конкурс будет проводиться каждый год. Кириенко рассказал, когда начнется новый сезон. Старт намечен на 28 марта следующего года. В 2021 принять участие смогут и ученики 5-7 классов. Анонсировал он и новые направления и форматы. Появится кастинговая платформа, кроме того, проекты школьников поддержит грантами Росмолодежь.

Как отметил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, когда проект стартовал, планировалось, что участники не просто испытают себя и получат награду, но и определятся, какая сфера для дальнейшего развития им наиболее интересна. И это, судя по всему, удалось сделать.

"Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед", – сказал он.

К поздравлениям присоединились и звезды. Участники конкурса на торжественной церемонии спели на одной сцене с Клавой Кокой, Мотом, Звонким и Стасом Море.

Финал "Большой перемены" проходит в МДЦ "Артек" с 31 октября по 5 ноября. В нем участвовали 1200 школьников из всех уголков России. Ребята трудились над созданием Города будущего" по 6 трекам: "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни". Происходило это в формате форсайт-сессий.

Организовали конкурс АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников

и ФГБУ "Роспатриотцентр". Партнерами "Большой перемены" выступили Сбербанк и Mail.ru Group. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, а также Федерального агентства по делам молодежи.