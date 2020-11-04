Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В церемонии приняли участие представители молодежных организаций

В праздничный день 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой на телеканал "Россия 24". В церемонии на Красной площади в столице участвовали также представители молодежных организаций.

В программе президента сегодня – визит в новый музей археологии Чудова монастыря – он расположен на территории Кремля.

Услышал глава государства и обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля. По традиции в этот день Путин встречается также с представителями разных конфессий. Общение в этом году из-за коронавируса будет в видеоформате.

Напомним, что официально День народного единства отмечается с 2005 года. Государственный праздник учредили в честь событий 1612 года. Тогда народные ополченцы, возглавляемые Мининым и князем Пожарским освободили столицу от польских интервентов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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