Смешные анекдоты на 5 ноября

Ежедневная подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение на целый день
Маугли все знал заранее: чтобы выжить в мире людей, сначала надо пожить в мире хищников.
Моего мужа всегда возмущает, что я никогда не включаю поворотник на дороге. Зачем кому-то знать о том, куда я еду?
Проснулся сегодня ночи от того, что кошка сидит на подоконнике и жует мой цветок. Прогнал и поругал ее. Вегетарианство в моем доме под запретом.
– Добрый день, а Ваня сейчас дома? – Нет, он сегодня на даче. – Ого, на даче в такую погоду? – На даче показаний.
Подруга сильно похудела. Спросила, как ей так удалось. Оказалось, что она просто начала носить маску дома. Говорит, так меньше ешь.
Прочитал на подъезде объявление, что с 6 до 15 не будет воды и отопления. Проснулся рано, помылся, съездил и купил обогреватель, ведь зная наших коммунальщиков, воды и отопления не будет с 6 по 15 ноября.
Идут влюбленные по темному переулку, а на встречу им 2 сомнительных мужчины. – Закурить не найдется? – Милая, беги! – Да ты достал! Беги сам! Почему только я за сигаретами бегаю?
Сижу в парикмахерской: – Висок косой делаем? – А может лучше машинкой?
– Оль, а куда подевался твой шоколадный загар? – Да никуда. Воду просто дали.
Настроение зайти в парфюмерный магазин, понюхать духи, чихнуть и сказать, что я вообще ничего не чувствую.