Смешные анекдоты на 5 ноября

Смешные анекдоты на 5 ноября
Фото: pixabay.com
Ежедневная подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение на целый день
  • Маугли все знал заранее: чтобы выжить в мире людей, сначала надо пожить в мире хищников. 


  • Моего мужа всегда возмущает, что я никогда не включаю поворотник на дороге. Зачем кому-то знать о том, куда я еду?


  • Проснулся сегодня ночи от того, что кошка сидит на подоконнике и жует мой цветок. Прогнал и поругал ее. Вегетарианство в моем доме под запретом. 


  • – Добрый день, а Ваня сейчас дома?
    – Нет, он сегодня на даче.
    – Ого, на даче в такую погоду? 
    – На даче показаний.


  • Подруга сильно похудела. Спросила, как ей так удалось. Оказалось, что она просто начала носить маску дома. Говорит, так меньше ешь. 


  • Прочитал на подъезде объявление, что с 6 до 15 не будет воды и отопления. Проснулся рано, помылся, съездил и купил обогреватель, ведь зная наших коммунальщиков, воды и отопления не будет с 6 по 15 ноября. 


  • Идут влюбленные по темному переулку, а на встречу им 2 сомнительных мужчины.
    – Закурить не найдется?
    – Милая, беги!
    – Да ты достал! Беги сам! Почему только я за сигаретами бегаю?


  • Сижу в парикмахерской: 
    – Висок косой делаем?
    – А может лучше машинкой?


  • – Оль, а куда подевался твой шоколадный загар?
    – Да никуда. Воду просто дали.
  • Настроение зайти в парфюмерный магазин, понюхать духи, чихнуть и сказать, что я вообще ничего не чувствую. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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