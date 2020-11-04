Достоверность некоторых показаний вызывает сомнения

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что установить истину в деле о крушении малайзийского "Боинга" мешает анонимность свидетелей. Юрист, которая представляет одного из фигурантов дела – гражданина РФ Олега Пулатова, считает, что достоверность показаний "безымянных" лиц вызывает сомнения. Такие свидетельства необходимо дополнительно и более скрупулезно проверять.



Адвокат подчеркнула, что о биографиях и интересах анонимных свидетелей ничего не известно

"Это важно расследовать, особенно, когда речь идет о свидетельствах в условиях войны",

- цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что анонимность сохраняют сейчас 12 из 13 свидетелей по делу MH17. Такое решение принял весной окружной суд Гааги.

Среди фигурантов дела – три россиянина и один украинец. Ранее один из граждан РФ, Олег Пулатов, рассказал о событиях в день трагедии. Он заявил, что слышал некие звуки незадолго до крушения пассажирского лайнера – на работу "Буков" это не было похоже.

Крушение малайзийского "Боинга" произошло в июле 2014 года на востоке Украины. Все 298 человек, которые были на борту, погибли.