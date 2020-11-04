Что мешает раскрыть правду по делу MH17: заявление адвоката

Что мешает раскрыть правду по делу MH17: заявление адвоката
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Достоверность некоторых показаний вызывает сомнения

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что установить истину в деле о крушении малайзийского "Боинга" мешает анонимность свидетелей. Юрист, которая представляет одного из фигурантов дела – гражданина РФ Олега Пулатова, считает, что достоверность показаний "безымянных" лиц вызывает сомнения. Такие свидетельства необходимо дополнительно и более скрупулезно проверять.

Адвокат подчеркнула, что о биографиях и интересах анонимных свидетелей ничего не известно

"Это важно расследовать, особенно, когда речь идет о свидетельствах в условиях войны",

- цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что анонимность сохраняют сейчас 12 из 13 свидетелей по делу MH17. Такое решение принял весной окружной суд Гааги.

Среди фигурантов дела – три россиянина и один украинец. Ранее один из граждан РФ, Олег Пулатов, рассказал о событиях в день трагедии. Он заявил, что слышал некие звуки незадолго до крушения пассажирского лайнера – на работу "Буков" это не было похоже.

Крушение малайзийского "Боинга" произошло в июле 2014 года на востоке Украины. Все 298 человек, которые были на борту, погибли. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В России предложили ввести ограничения по банковским картам: кого это коснется

Часть россиян могут столкнуться с неудобствами, если решение примут

Скоро достигнет отметки в 100 рублей: аналитик раскрыл причину бешеного роста стоимости евро

Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1101 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей