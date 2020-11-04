Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Адвокат Сабине
тен Дуссхате заявила, что установить истину в деле о крушении малайзийского "Боинга"
мешает анонимность свидетелей. Юрист, которая представляет одного из фигурантов
дела – гражданина РФ Олега Пулатова, считает, что достоверность показаний "безымянных"
лиц вызывает сомнения. Такие свидетельства необходимо дополнительно и более
скрупулезно проверять.
Адвокат подчеркнула, что о биографиях и интересах анонимных свидетелей ничего не известно
"Это важно расследовать, особенно, когда речь идет о свидетельствах в условиях войны",
- цитирует ее РИА Новости.
Напомним, что анонимность сохраняют сейчас 12 из 13 свидетелей по делу MH17. Такое решение принял весной окружной суд Гааги.
Среди фигурантов дела – три россиянина и один украинец. Ранее один из граждан РФ, Олег Пулатов, рассказал о событиях в день трагедии. Он заявил, что слышал некие звуки незадолго до крушения пассажирского лайнера – на работу "Буков" это не было похоже.
Крушение малайзийского "Боинга" произошло в июле 2014 года на востоке Украины. Все 298 человек, которые были на борту, погибли.
Часть россиян могут столкнуться с неудобствами, если решение примут
Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США