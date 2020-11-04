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Главным событием сегодняшнего дня стали выборы в США – подсчет голосов до сих пор не окончен, однако и Трамп, и Байден уже заявили о своей победе. Тем временем эксперт оценил, чья победа наиболее выгодна для России. Эти и другие важные события дня – в нашем дайджесте.

Политика

В США завершилось голосование на выборах президента. Подсчет голосов еще ведется. Из-за голосования по почте процесс может растянуться на несколько дней. Однако действующий президент Дональд Трамп уже объявил себя победителем. Не отстает и его соперник Джо Байден – он выступил перед избирателями, заявив, что уверен в своем триумфе.

Эксперт тем временем оценил, чья победа будет выгоднее для России. Больше шансов на налаживание диалога между Вашингтоном и Москвой появится, если к власти снова придет Трамп.

Жизнь

В России тем временем назвали три новые категории граждан, которые смогут уйти на пенсию досрочно в 2021 году. Среди них – многодетные мамы.

Из-за участившихся случаев мошенничества пенсионерам предложили ограничить переводы с банковских карт. Лимит в 10 тыс. рублей за сутки поможет застраховать россиян от крупных потерь, считает автор инициативы.

Адвокат одного из фигурантов дела о крушении малайзийского "Боинга" сообщила, что мешает установить истину. По ее мнению, показания анонимных свидетелей требуют тщательной проверки.

Коронавирус

Пандемия пока не собирается отступать. В России сегодня установлен новый антирекорд – за сутки коронавирус выявили у 19768 человек.