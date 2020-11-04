Финалисты конкурса получили уникальную возможность окунуться в атмосферу легендарного "Артека"

Сегодня в Ялте состоялся финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Мероприятие завершилось празднованием Дня народного единства.

Организаторы конкурса решили провести для участников 34 мастер-класса, которые прошли на 6 различных площадках. Так, финалисты учили известные танцы "Артека" "Бим-Бом" и "Коломийка", а на площадке робототехники артековцы презентовали свои последние разработки. Более того, финалисты узнали, как правильно тушить пожары.

Также в рамках акции "Россия в единстве" участники "Большой перемены" создали российский флаг из 1 500 цветных лент.

Директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко выступил во время торжественной церемонии. В своем выступлении он подчеркнул, что детский центр олицетворяет многонациональную Россию в миниатюре.

"В "Артеке" все дети ощущают себя большой и дружной семьей. Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья – жить в большой и сильной стране", – заявил Федоренко.

К слову, 3 ноября организаторы объявили имена победителей конкурса. Ими стали 600 человек: 300 9-10 классиков и 300 11-классников. Учащиеся 11 классов получили по 1 миллиону рублей, а ученики младших классов – по 200 тысяч рублей. Все участники завершающего этапа получили возможность поехать в "Артек".