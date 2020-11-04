"Большая перемена" завершилась празднованием Дня народного единства в Крыму

"Большая перемена" завершилась празднованием Дня народного единства в Крыму
Финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Фото: Пресс-служба
Финалисты конкурса получили уникальную возможность окунуться в атмосферу легендарного "Артека"

Сегодня в Ялте состоялся финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Мероприятие завершилось празднованием Дня народного единства. 

Организаторы конкурса решили провести для участников 34 мастер-класса, которые прошли на 6 различных площадках. Так, финалисты учили известные танцы "Артека" "Бим-Бом" и "Коломийка", а на площадке робототехники артековцы презентовали свои последние разработки. Более того, финалисты узнали, как правильно тушить пожары. 

Также в рамках акции "Россия в единстве" участники "Большой перемены" создали российский флаг из 1 500 цветных лент.

Финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Фото: Пресс-служба

Директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко выступил во время торжественной церемонии. В своем выступлении он подчеркнул, что  детский центр олицетворяет многонациональную Россию в миниатюре. 

"В "Артеке" все дети ощущают себя большой и дружной семьей. Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья – жить в большой и сильной стране", – заявил Федоренко. 

К слову, 3 ноября организаторы объявили имена победителей конкурса. Ими стали 600 человек: 300 9-10 классиков и 300 11-классников. Учащиеся 11 классов получили по 1 миллиону рублей, а ученики младших классов – по 200 тысяч рублей. Все участники завершающего этапа получили возможность поехать в "Артек". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В России предложили ввести ограничения по банковским картам: кого это коснется

Часть россиян могут столкнуться с неудобствами, если решение примут

Скоро достигнет отметки в 100 рублей: аналитик раскрыл причину бешеного роста стоимости евро

Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1103 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей