Главу МВД Украины намерены привести в суд Гааги из-за крушения MH17

Главу МВД Украины намерены привести в суд Гааги из-за крушения MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Видео Авакова до сих пор вызывает множество вопросов у защиты

Защита Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малазийского "Боинга", требует допроса главы МВД Украины Арсения Авакова. Это касается видео с "Буком", которые он разместил в интернете после авиакатастрофы. 

Как рассказал адвокат Баудевейн ван Эйк, Аваков опубликовал ссылку на Youtube-видео, где заявлял, что, вероятно, еще 18 июля подразделения МВД наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону российских границ. Не исключено, что это мог быть тот самый "Бук", которым сбили MH17. 

Баудевейн ван Эйк заявил, что информация, опубликованная в видео, и сам ролик вызывают у защиты массу вопросов, пишет РИА "Новости". Военные эксперты полагают, что видео с тягачом, на котором располагается ЗРК "Бук", является фальсификацией. 

Напомним, крушение MH17 произошло 17 июля 2014 года над Донецком. В результате катастрофы погибли 298 человек. Следствие утверждает, что самолет был сбит ракетой "Бук", которая принадлежала ВС России. Однако российская сторона передала в суд в Нидерландах документы, которые свидетельствуют о принадлежности ракеты Украине, и, судя по данным с радаров, она была пущена с территории Незалежной. Доклад России следователи оставили без внимания. 

По заявлению адвоката, участвующего в разбирательстве по делу малазийского "Боинга", раскрыть правду о катастрофе затруднительно, поскольку этому мешают свидетели. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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СТОП российской оккупации ! Донбасс не ваш, Крым не ваш, Белорусия не ваша!
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Сама сущность фсбшного быдла состоит в том, что оно будет извиваться как проститутка.
Быдло притащило БУК с Курска на Донбасс и пытается втюрить всему миру разные небылицы.
Скоро уроды будут рассказывать, что это марсиане с марса притащили на Донбасс БУК и сбили Боинг.
Сколько бы питерский аферист и его кремлёвские отморозки якут шойгу, чеченец сурков, проходимец герасимов не отмораживались и прикрывались исполнителями террористического акта, но путь заказан один, в ГААГУ на скамью подсудимых.
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