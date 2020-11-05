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Защита Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малазийского "Боинга", требует допроса главы МВД Украины Арсения Авакова. Это касается видео с "Буком", которые он разместил в интернете после авиакатастрофы.
Как рассказал адвокат Баудевейн ван Эйк, Аваков опубликовал ссылку на Youtube-видео, где заявлял, что, вероятно, еще 18 июля подразделения МВД наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону российских границ. Не исключено, что это мог быть тот самый "Бук", которым сбили MH17.
Баудевейн ван Эйк заявил, что информация, опубликованная в видео, и сам ролик вызывают у защиты массу вопросов, пишет РИА "Новости". Военные эксперты полагают, что видео с тягачом, на котором располагается ЗРК "Бук", является фальсификацией.
Напомним, крушение MH17 произошло 17 июля 2014 года над Донецком. В результате катастрофы погибли 298 человек. Следствие утверждает, что самолет был сбит ракетой "Бук", которая принадлежала ВС России. Однако российская сторона передала в суд в Нидерландах документы, которые свидетельствуют о принадлежности ракеты Украине, и, судя по данным с радаров, она была пущена с территории Незалежной. Доклад России следователи оставили без внимания.
По заявлению адвоката, участвующего в разбирательстве по делу малазийского "Боинга", раскрыть правду о катастрофе затруднительно, поскольку этому мешают свидетели.
Такое мнение высказал эксперт
Достоверность некоторых показаний вызывает сомнения