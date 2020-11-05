Россиян задержали после теракта в Вене

По версии следствия, они поддерживали контакт с нападавшим

После событий в Вене следствие задержало 14 человек – в основном, выходцев из других стран, среди которых есть и Россия. 

Теракт совершил 20-летний Куйтим Фейзулай, имеющий гражданство Австрии и Северной Македонии. Силовики утверждают, что он действовал в одиночку. Однако несколько человек могли помогать ему в организации нападения. Предположительно ими могли оказаться чеченцы, которые поддерживали контакт с нападавшим. 

О том, что среди подозреваемых есть выходцы из России сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, пишет агентство APA. 

Напомним, в результате теракта в Вене от полученных ранений скончались пятеро человек, в числе которых один полицейский. Нападавший был сторонником запрещенной в России организации "Исламкое государство". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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