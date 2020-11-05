Google и Twitter могут начать штрафовать за цензуру отечественных СМИ

Google и Twitter могут начать штрафовать за цензуру отечественных СМИ
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
С такой инициативой выступили российские эксперты

Представители Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров заявили о необходимости накладывать штрафные санкции на зарубежные IT-организаций за то, что они позволяют себе использовать цензуру в отношении нашей прессы.

Глава АППСИМ Владимира Зыков направил соответствующее обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева.  Помимо денежных штрафов, автор письма предлагает налагать арест на финансовые активы таких компаний-нарушителей российского законодательства.

Так, известно, что Google и Twitter, а также некоторые другие зарубежные IT-гиганты ограничили доступ пользователей к материалам порядка 20 СМИ нашей страны.

Активисты предлагают штрафовать иностранные компании за цензуру на сумму от 10 млн руб. до 1% международной выручки, передает РИА "Новости".

По мнению экспертов АППСИМ, проявлением цензурирования нужно считать любые характерные действия, в том числе, добавление маркировок, которых нет у других СМИ.

Помимо этого, автор обращения предложил создать закон "О блогерах", который мог бы защитить права и интересы этой категории граждан.

Отмечается, что в 2020 г. на Facebook и Twitter наложили штрафные санкции в сумме 4 млн рублей. Однако изъять их нет возможности, так как приставы не имеют права взыскивать деньги с партнеров этих компаний. При этом в России достаточно таких фирм. В этом вопросе необходимо подкорректировать российское законодательство, уверены в АППСИМ.

Ольга ФЕДОРОВА

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