Желание урвать немного денег от государства оборачивается крупными финансовыми потерями

Новую схему лишения россиян средств придумали мошенники. Они воспользовались популярной за рубежом системой возврата налога на покупки Tax free. В России она действует сравнительно недавно, поэтому людей оказалось легко обмануть.

Для своих действий мошенники создают сайты, внешне очень похожие на официальные страницы госструктур. Там размещается ложное постановление о праве граждан получить компенсацию в виде возврата НДС за определенные покупки. Затем предлагается ввести личные данные, указать реквизиты банковской карты или даже перевести некую сумму для оплаты услуг по оформлению налогового вычета, рассказал агентству "Прайм" юрист Егор Редин из "Позиции Права".

Мошенникам за такой обман грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы. Россиянам же нужно помнить, что право на возмещение НДС есть только у иностранцев, которые купили товар в России и вывозят его за границу. На граждан РФ эта компенсация части стоимости товара – Tax free – не распространяется.

Ранее россиян призвали быть бдительными, когда им приходят сообщения о блокировке банковской карты.