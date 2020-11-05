Лучшие IT-специалисты поборются в финале "Цифрового прорыва" за 22,5 миллиона рублей

Лучшие IT-специалисты поборются в финале "Цифрового прорыва" за 22,5 миллиона рублей
Фото: vk.com/leadersofdigital
Участие в соревнованиях примут 350 команд

Стало известно, что финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдет 27-29 ноября. Финалистам предстоит побороться за крупный призовой фонд, который составил 22,5 миллиона рублей. 

Для победы лучшие IT-специалисты решать специальные кейсы от таких госструктур и крупных корпораций, как "Росатом", Mail.ru, Минздрав, МВД, Федеральная антимонопольная служба.

Помогать им будут эксперты и трекеры. Всего финалистам предстоит решить 15 задач с применением искусственного интеллекта, анализа больших данных, Интернета вещей и других технологий. 

В финале сразятся 1600 специалистов из 70 регионов нашей страны. И уже после победители финального этапа поедут на гранд-финал, на котором смогут продемонстрировать свои окончательные варианты разработок и заключить контракты.

"Лучшие IT-команды страны окажутся за одним столом переговоров с ведущими экспертами и топ-менеджерами корпораций и ведомств и откроют для себя новые возможности", – заявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в своем выступлении. 

Гранд-финал, на который попадут 45 лучших команд, пройдет в Москве 7-8 декабря. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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