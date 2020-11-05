Смешные анекдоты на 6 ноября

Смешные анекдоты на 6 ноября
Фото: pixabay.com
Провести пятницу с улыбкой помогут шутки от "Утро.ру"
  • В школе я изучал целых три иностранных языка: английский, алгебру и геометрию.


  • Звонит мне жена сегодня. 
  • – Любимый, я тут маленько занята. Мы здесь с девчонками отмечаем. Забери дочь, пожалуйста. 
    – В смысле? Откуда? 
    – Из роддома. 


  • – Ну ты почему с нами-то не поехал-то, а?
    – Да я собрался уже, но потом понял, что было лень.
    – Ага, вот ты был олень, а мы круто потусили. 


  • Я предлагаю запретить рекламу дезодорантов, которые “48 часов защиты”, потому что есть люди, которые ей верят, а потом они спускаются в метро. И держутся за поручни. 


  • Решила я узнать о симптомах коронавируса. Оказалось, что постоянная сонливость и отсутствие желания работать. Кажется, что я болею уже лет 10.


  • – Добрый день, а у вас есть свечки?
    – Здравствуйте, нет. 
    – А может быть иконы? 
    – Увы, их тоже нет. 
    – А лампады-то есть? 
    – Девушка, это районная администрация! Нет у нас ничего святого!


  • Садится клиент в такси. А таксист ему говорит:
    – Извините, что запах не совсем приятный. Клиент пару часов назад разлил что-то, не успел еще до мойки доехать. 
    Клиент:
    – Да ничего, я все равно уже три дня запахи не чувствую.


  • В гороскопе написано, что в середине дня случится что-то приятное. Думаю, что это обед.
  • Повзрослеть – это когда в магазине около дома у тебя появляется нелюбимый кассир. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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