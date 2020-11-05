Смешные анекдоты на 6 ноября

Провести пятницу с улыбкой помогут шутки от "Утро.ру"
В школе я изучал целых три иностранных языка: английский, алгебру и геометрию.
Звонит мне жена сегодня.
– Любимый, я тут маленько занята. Мы здесь с девчонками отмечаем. Забери дочь, пожалуйста. – В смысле? Откуда? – Из роддома.
– Ну ты почему с нами-то не поехал-то, а? – Да я собрался уже, но потом понял, что было лень. – Ага, вот ты был олень, а мы круто потусили.
Я предлагаю запретить рекламу дезодорантов, которые “48 часов защиты”, потому что есть люди, которые ей верят, а потом они спускаются в метро. И держутся за поручни.
Решила я узнать о симптомах коронавируса. Оказалось, что постоянная сонливость и отсутствие желания работать. Кажется, что я болею уже лет 10.
– Добрый день, а у вас есть свечки? – Здравствуйте, нет. – А может быть иконы? – Увы, их тоже нет. – А лампады-то есть? – Девушка, это районная администрация! Нет у нас ничего святого!
Садится клиент в такси. А таксист ему говорит: – Извините, что запах не совсем приятный. Клиент пару часов назад разлил что-то, не успел еще до мойки доехать. Клиент: – Да ничего, я все равно уже три дня запахи не чувствую.
В гороскопе написано, что в середине дня случится что-то приятное. Думаю, что это обед.
Повзрослеть – это когда в магазине около дома у тебя появляется нелюбимый кассир.