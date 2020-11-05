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Из-за осадка, который оставляет вода из крана, в чайнике возникает накипь и налет. Чтобы избавиться от них, многие хозяйки используют химические и другие чистящие средства. Однако, как выяснилось, помочь в решении этой проблемы способен обыкновенный носок.
О неожиданном способе по уходу за важным бытовым предметом расскажет "Утро.ру".
Что и как делать
1. Вначале нужно до краев налить в чайник воды.
2. Опустить в жидкость чистый хлопковый носок.
3. Прокипятить.
4. Оставить для остывания минут на 15.
5. Снова закипятить содержимое чайника.
6. Вылить ставшую грязной воду. Вместе с нею выпадают остатки накипи и налета
7. Носок следует прополоскать.
Поскольку при закипании воды температура в чайнике очень высокая, накипь и налет отстают от стенок и дна. Носок же действует как губка – вбирает в себя всю грязь.
Если делать так хотя бы раз в месяц, чайник постоянно будет чистым. Поэтому стоит попробовать.
Ранее "Утро.ру" подсказало, как очистить чайник от накипи за десять минут.
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