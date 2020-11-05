Достаточно прокипятить в чайнике носок: неожиданный способ поможет избавиться от налета

Достаточно прокипятить в чайнике носок: неожиданный способ поможет избавиться от налета
Фото:pixabay.com
Процедуру надо повторять раз в месяц, чтобы навсегда забыть про налет

Из-за осадка, который оставляет вода из крана, в чайнике возникает накипь и налет. Чтобы избавиться от них, многие хозяйки используют химические и другие чистящие средства. Однако, как выяснилось, помочь в решении этой проблемы способен обыкновенный носок.

О неожиданном способе по уходу за важным бытовым предметом расскажет "Утро.ру".

Что и как делать

1. Вначале нужно до краев налить в чайник воды.

2. Опустить в жидкость чистый хлопковый носок.

3. Прокипятить.

4. Оставить для остывания минут на 15.

5. Снова закипятить содержимое  чайника.

6. Вылить ставшую грязной воду. Вместе с нею выпадают остатки накипи и налета

7. Носок следует прополоскать.

Поскольку при закипании воды температура в чайнике очень высокая, накипь и налет отстают от стенок и дна. Носок же действует как губка – вбирает в себя всю грязь.

Если делать так хотя бы раз в месяц, чайник постоянно будет чистым. Поэтому стоит попробовать.

Ранее "Утро.ру" подсказало, как очистить чайник от накипи за десять минут.

Полина ДОРОЖКИНА

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