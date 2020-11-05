Избавиться от долгого отогревания стекол помогут некоторые хитрости

С наступлением заморозков прогревать машину становится все сложнее. На окнах образуется иней, бороться с которым приходится либо с помощью щетки, либо – теплого потока воздуха изнутри. Бывают ситуации, когда ждать оттаивания лобового стекла попросту некогда. На помощь придут эффективные советы.

Для начала разберемся – почему происходит замерзание окон? Дело в том, что со временем в салоне автомобиля скапливается конденсат. При минусовой температуре он попросту замерзает, превращаясь в тонкий морозный слой.

Как избежать замерзания окон

Необходимо проверить, не происходит ли утечка охлаждающей жидкости. Потому что если не устранить данную проблему, стекла будут постоянно покрываться инеем.

Если утечек нет, то поможет следующий метод: нужно проветривать машину после последней за день поездки. Эффективность способа заключается в том, что температура в салоне и на улице сравняется, и из-за этого конденсат будет выделяться в гораздо меньшей степени. Достаточно лишь открыть окна или двери на пару минут.

Закрепит эффект обыкновенный пакетик с силикагелем. Его можно найти в каждой обувной коробке. Положите предмет в салон – вещество будет впитывать всю лишнюю влагу.

Также важно регулярно вытряхивать автомобильные коврики. Ведь оставшийся на них снег в скором времени тает, и вода начинает испаряться, превращаясь в нежелательный конденсат.

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