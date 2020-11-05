Защита уверена, что отказ США предоставить информацию об инциденте обосновывает запрос о наличии у Пекина снимков катастрофы

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, потребовал допросить автора отчета, в котором утверждается о наличии у Китая снимков спутника с места авиакатастрофы. Также защита просит узнать о возможных попытках следственной группы по делу запросить указанные снимки.

Юрист Баудевейн ван Эйк заявил, что хотел бы допросить автора упомянутого отчета, передает РИА "Новости". Для этого, уверен адвокат, имеются все основания, так как Соединенные Штаты отказываются предоставить свои снимки.

По словам судьи Хендрика Стинхейса, суд уже направил Штатам запрос о предоставлении снимков. Также он заявил, что может вынести вердикт о разрешении установления личностей ряда анонимных свидетелей по делу MH17 в ответ на просьбу защиты. Такое заявление судья сделал после выступления адвоката Сабине тен Дуссхате, представляющей защиту Пулатова.

Дуссхате ранее обратилась к суду со словами о том, что ни у одной из стороны, включая судебную инстанцию, не имеется информации о свидетелях, а в документах они фигурируют лишь под номерами в виде комбинаций с цифрами и буквами.

Сам Пулатов заявлял, выступая в суде по делу о сбитом самолете, что в день трагедии услышал звук, характерный для работы ЗРК "Стрела-10".