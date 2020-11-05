Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
653 новости
Губернатор Омской области Александр Бурков лишил должности местного министра здравоохранения Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в "Инстаграм".
Бурков подчеркнул, что решение было принято по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и инцидента, произошедшего 27 октября в Омске.
В этот день "скорые" не могли около 10 часов госпитализировать двоих пациентов в тяжелом состоянии, у которых подозревался коронавирус. В больницах не было для них мест. Тогда врачи решили подвезти больных к зданию областного Минздрава, писал РБК. После чего было проведено служебное расследование.
Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе
Политик не оставил надежды изменить статус островов