Российского министра уволили после скандала со "скорыми"

Решение было взвешенное и сделано после проверки

Губернатор Омской области Александр Бурков лишил должности местного министра здравоохранения Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в "Инстаграм".

Бурков подчеркнул, что решение было принято по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. 

В этот день "скорые" не могли около 10 часов госпитализировать двоих пациентов в тяжелом состоянии, у которых подозревался коронавирус. В больницах не было для них мест. Тогда врачи решили подвезти больных к зданию областного Минздрава, писал РБК. После чего было проведено служебное расследование. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей