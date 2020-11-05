Борьба с COVID-19 продолжается, отметил мэр столицы

Глава Москвы Сергей Собянин заявил о том, что закрывать город из-за эпидемии коронавируса пока не планируется. Однако "болезнь пока не ушла".

Градоначальник подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1", что столичная система здравоохранения справляется с вызовами эпидемии, поэтому пока нужды в тех жестких ограничениях, которые сейчас вводят страны Европы, нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян не уезжать без особой надобности из страны, передает URA.RU. Во время брифинга, трансляция которого шла в "Фейсбуке", дипломат подчеркнула, что ситуация в мире оставляет желать лучшего.