Крупный астероид мчится к Земле с огромной скоростью

Крупный астероид мчится к Земле с огромной скоростью
Фото: www.globallookpress.com
Объект преодолевает больше 25 километров в секунду

Приближение астероида к Земле диаметром в 510 метров ожидается 29 ноября. Об этом говорится в отчете центра NASA по исследованию околоземных объектов.

Как отмечает источник, высота космического тела составляет 540 метров. Объект пролетит мимо Земли на расстоянии 4,3 миллиона километров. Его скорость превышает 25 километров в секунду.

Следующее приближение астероида к Земле произойдет лишь в начале 2024 года.

По словам астронома, аспиранта СПбГУ Марии Борухи, небесное тело не грозит жителям планеты – оно пролетит на достаточно далеком расстоянии. А в ходе длительных наблюдений за траекторией его полета ученые установили, что вероятность столкновения объекта с Землей не представляется на сегодняшний день возможной.

Потенциальную опасность же представляет тело, которое проходит на расстоянии, не превышающем радиус орбиты Луны (около 384 тысяч км), заявила специалист в интервью "Известиям".

Ранее столкновение астероида с Землей предсказал астрофизик Нил Деграсс Тайсон. В социальных сетях ученый заявил о том, что на планету 2 ноября упадет космическое тело размером с холодильник.

Егор МАЛКОВ

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