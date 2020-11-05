Что случилось сегодня: последние новости на 5 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 5 ноября
Джо Байден. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В США не утихают страсти из-за выборов президента. Россия не оставила без внимание штраф Польши за "Северный поток – 2". Что нужно знать о событиях четверга – в нашем материале. 

Политика

  • В США продолжают подсчитывать голоса граждан, которые накануне выбирали лидера на ближайшие годы. Пока лидирует демократ Джо Байден. 
  • Из-за предварительных результатов голосования, Дональд Трамп даже теряет самообладание на публике. 
  • В Китае считают, что неожиданная отставка премьера Японии Синдзо Абэ – это хитрый ход Токио с целью побороться за российские Курильские острова. 
  • Конфликт в Карабахе может закончиться, если страны Кавказа соединятся с "Большой Россией". 
  • На Украине похвалили политику РФ, отметив, что Киев все больше впадает в зависимость от Запада, в отличие от Москвы. 

Экономика

  • Россия поддержит Белоруссию в сфере экономики. Страны договорились о покупке Минском одной из российских нефтяных скважин. 
  • Эксперт предположил, что в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, рубль ждет крах. 
  • А другой специалист полагает, что РФ ждут самые страшные санкции в случае проигрыша Трампа. 
  • "Газпром" решил наказать Польшу за штраф из-за "Северного потока – 2". 

Армия

  • Россия наступает США на пятки в вопросе экспорта оружия другим странам. 
Полина ИВАНОВА

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