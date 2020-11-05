Что случилось сегодня: последние новости на 5 ноября
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
В США не утихают страсти из-за выборов президента. Россия не оставила без внимание штраф Польши за "Северный поток – 2". Что нужно знать о событиях четверга – в нашем материале.
Политика
- В США продолжают подсчитывать голоса граждан, которые накануне выбирали лидера на ближайшие годы. Пока лидирует демократ Джо Байден.
- Из-за предварительных результатов голосования, Дональд Трамп даже теряет самообладание на публике.
- В Китае считают, что неожиданная отставка премьера Японии Синдзо Абэ – это хитрый ход Токио с целью побороться за российские Курильские острова.
- Конфликт в Карабахе может закончиться, если страны Кавказа соединятся с "Большой Россией".
- На Украине похвалили политику РФ, отметив, что Киев все больше впадает в зависимость от Запада, в отличие от Москвы.
Экономика
- Россия поддержит Белоруссию в сфере экономики. Страны договорились о покупке Минском одной из российских нефтяных скважин.
- Эксперт предположил, что в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, рубль ждет крах.
- А другой специалист полагает, что РФ ждут самые страшные санкции в случае проигрыша Трампа.
- "Газпром" решил наказать Польшу за штраф из-за "Северного потока – 2".
Армия
- Россия наступает США на пятки в вопросе экспорта оружия другим странам.