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В США не утихают страсти из-за выборов президента. Россия не оставила без внимание штраф Польши за "Северный поток – 2". Что нужно знать о событиях четверга – в нашем материале.

Политика

В США продолжают подсчитывать голоса граждан, которые накануне выбирали лидера на ближайшие годы. Пока лидирует демократ Джо Байден.

Из-за предварительных результатов голосования, Дональд Трамп даже теряет самообладание на публике.

В Китае считают, что неожиданная отставка премьера Японии Синдзо Абэ – это хитрый ход Токио с целью побороться за российские Курильские острова.

Конфликт в Карабахе может закончиться, если страны Кавказа соединятся с "Большой Россией".

На Украине похвалили политику РФ, отметив, что Киев все больше впадает в зависимость от Запада, в отличие от Москвы.

Экономика

Россия поддержит Белоруссию в сфере экономики. Страны договорились о покупке Минском одной из российских нефтяных скважин.

Эксперт предположил, что в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, рубль ждет крах.

А другой специалист полагает, что РФ ждут самые страшные санкции в случае проигрыша Трампа.

"Газпром" решил наказать Польшу за штраф из-за "Северного потока – 2".

Армия