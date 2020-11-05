Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Столичная больница в Коммунарке полностью заполнена инфицированными коронавирусом. Об этом сегодня сообщил главврач ГКБ №40 Денис Проценко в интервью телеканалу RT.
По его словам, сейчас врачи стали более сдержанно относиться к назначению антибиотиков в лечении коронавируса, передает РИА "Новости".
Ранее в четверг, 5 ноября, стало известно, что в России за сутки диагноз подтвердили у
19404 человек. В Москве коронавирусом заразились
5255 горожан. Оперштаб Московской области также отчитался о ситуации с пандемией в регионе. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за прошедшие сутки инфекция обнаружена у 569 человек, умерли 13 граждан, вылечились 422 пациента.
Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ
Политик не оставил надежды изменить статус островов