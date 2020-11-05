Больные коронавирусом заполнили всю Коммунарку

Медики стали сдержанно относиться к антибиотикам

Столичная больница в Коммунарке полностью заполнена инфицированными коронавирусом. Об этом сегодня сообщил ​​главврач ГКБ №40 Денис Проценко в интервью телеканалу RT.

По его словам, сейчас врачи стали более сдержанно относиться к назначению антибиотиков в лечении коронавируса, передает РИА "Новости".

Ранее в четверг, 5 ноября, стало известно, что в России за сутки диагноз подтвердили у 19404 человек. В Москве коронавирусом заразились 5255 горожан. Оперштаб Московской области также отчитался о ситуации с пандемией в регионе. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за прошедшие сутки инфекция обнаружена у 569 человек, умерли 13 граждан, вылечились 422 пациента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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