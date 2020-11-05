Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Тулу

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Тулу
Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA
Жители города смогут посетить историческую выставку в течение двух дней

Передвижной музей "Поезд Победы" приехал в Тулу сегодня, 5 ноября. Иммерсивная инсталляция уникальная тем, что размещена в двужущемся поезде – это обеспечивает посетителям максимальный эффект присутствия.

Организаторов выставки встретила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

"Важно, чтобы молодые люди не только помнили о подвиге предков, но и понимали, через какие тяжелые испытания они прошли. И такие проекты, как "Поезд Победы", помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы",

– зачитала приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поблагодарила организаторов проекта за создания музея, который вносит значительный вклад в дело патриотического воспитания детей и молодежи. Она отметила уникальность масштабного исторического проекта "Поезд Победы":

"Экспозиция поражает своей глубиной, погружением в тему, техническими решениями, которые, можно сказать, оживляют события военных лет".

"Поезд Победы" состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: быту довоенного Ленинграда, операции "Багратион" и другим. Посетители выставки смогут даже почувствовать себя участниками Великой Отечественной войны – оказаться в окопе или "помочь" раненым.

Поезд уже побывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Смоленске и Туле. Впереди еще восемь городов. Следующий – Курск, затем Керчь, Феодосия и Севастополь. Обратно музей вернется в начале 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса выставка работает в демонстрационном режиме, а посетить ее могут не более 300 человек в каждом городе и только в составе организованных групп. Кроме того, всем в обязательном порядке измеряют температуру, а также выдают маски и перчатки.

Посетить историческую экспозицию жители Тулы смогут до 6 ноября включительно, говорится на сайте Правительства региона.

Акцию организовали Министерство науки и высшего образования РФ и ОАО "Российские железные дороги". Историко-художественная группа из Санкт-Петербурга "Невский баталист", которая специализируется на трехмерных панорамах, стала автором выставки.

Карина СИРАЗОВА

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