Речь идет о скидках на продукты и иные товары

В своем инстаграм-аккаунте Андрей Воробьев высказался относительно необходимости социальной поддержки для пенсионеров, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии. Губернатор Московской области рассказал, что все больше рынков и супермаркетов внедряют практику предоставления скидок пожилым людям.

"В крупных супермаркетах у нас действуют утренние скидки для пенсионеров – в зависимости от сети это от 3 до 10%", – написал губернатор.

Подобная инициатива понравилась и подмосковным рынкам. Так, в Одинцово люди старше 60-ти лет могут смело рассчитывать на скидку в 5%.

Воробьев отметил, что на данный момент количество таких рынков составляет 10 локаций. Ожидается, что к концу 2020 года их число возрастет до 50-ти, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, что пенсионерам собираются поднять прожиточный минимум.