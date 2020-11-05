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Китай вновь ограничивает въезд для граждан России – ранее попасть в Республику можно было при наличии особых причин. Теперь это правило отменяется.
На фоне пандемии коронавируса власти решили приостановить въезд из России по визам и виду на жительство, выданным для работы или личных целей. При этом иностранцы, которым нужно срочно отправиться в Китай, могут подать заявление в консульство.
Въезд по визам, которые были выданы позже 3 ноября, разрешен, говорится на сайте посольства КНР в РФ.
Напомним, что пересекать границу иностранцам Китай разрешил с 28 сентября. До этого страна была закрыта для всех, кроме дипломатов и некоторых граждан.
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