Теперь границу нельзя пересечь даже по виду на жительство

Китай вновь ограничивает въезд для граждан России – ранее попасть в Республику можно было при наличии особых причин. Теперь это правило отменяется.

На фоне пандемии коронавируса власти решили приостановить въезд из России по визам и виду на жительство, выданным для работы или личных целей. При этом иностранцы, которым нужно срочно отправиться в Китай, могут подать заявление в консульство.

Въезд по визам, которые были выданы позже 3 ноября, разрешен, говорится на сайте посольства КНР в РФ.

Напомним, что пересекать границу иностранцам Китай разрешил с 28 сентября. До этого страна была закрыта для всех, кроме дипломатов и некоторых граждан.