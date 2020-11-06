В Минтруде рассказали о повышении материнского капитала

Размер выплат будут увеличивать ежегодно

В следующем году намерены провести индексацию размера материнского капитала. Об этом заявила замглавы Минтруда России Ольга Баталина.

По ее словам, в последующие три года планируется дополнительное повышения выплат материнского капитала, передает РИА "Новости".

Напомним, сейчас размер пособия за первого ребенка составляет 466 тысяч рублей, за второго – 616 тысяч рублей. Всего за все время действия программы сертификаты получили около 10 миллионов семей, из которых 8 миллионов их обналичили.