В Минтруде рассказали о повышении материнского капитала

Размер выплат будут увеличивать ежегодно

В следующем году намерены провести индексацию размера материнского капитала. Об этом заявила замглавы Минтруда России Ольга Баталина. 

По ее словам, в последующие три года планируется дополнительное повышения выплат материнского капитала, передает РИА "Новости". 

Напомним, сейчас размер пособия за первого ребенка составляет 466 тысяч рублей, за второго – 616 тысяч рублей. Всего за все время действия программы сертификаты получили около 10 миллионов семей, из которых 8 миллионов их обналичили. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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