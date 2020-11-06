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Постпред РФ при ООН рассказал, как развиваются события в вопросе взаимодействия нашей страны с ОЗХО по делу якобы отравленного Алексея Навального.
По словам Василия Небензя, сейчас стороны пытаются определись формат диалога.
Дипломат отметил, что эксперты ОЗХО "специально вымарали" в отчете формулу предполагаемого отравляющего вещества, однако именно она и нужна российской стороне, передает слова Небензя РИА "Новости".
Кстати, недавно была озвучена версия, согласно которой США продвигают "отравление" Навального для своего усиления у границ России.
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