Россия пытается узнать формулу "Новичка" в деле Навального у ОЗХО

Москву не устраивает качество предоставленного организацией отчета

Постпред РФ при ООН рассказал, как развиваются события в вопросе взаимодействия нашей страны с ОЗХО по делу якобы отравленного Алексея Навального.

По словам Василия Небензя, сейчас стороны пытаются определись формат диалога.

Дипломат отметил, что эксперты ОЗХО "специально вымарали" в отчете формулу предполагаемого отравляющего вещества, однако именно она и нужна российской стороне, передает слова Небензя РИА "Новости".

Кстати, недавно была озвучена версия, согласно которой США продвигают "отравление" Навального для своего усиления у границ России.

Ольга ФЕДОРОВА

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