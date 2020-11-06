В ФРГ увернулись от ответа на все вопросы

Генеральная прокуратура получила официальный ответ из Германии по запросам в отношении Алексея Навального. РФ просила власти ФРГ предоставить дополнительную информацию по поводу расследования госпитализации оппозиционера.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов отметил, что в Германию было направлено 4 запроса о правовой помощи, которые были сделаны на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 и дополнительных протоколов к ней в период с 27 августа по 28 сентября 2020 г.

Ответ поступил 30 октября, но ни на один из поставленных вопросов Россия ответа не получила.

"Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными", – отметил Иванов.

Из-за подобных действий Германии Россия не может установить точные обстоятельства случившегося, поскольку исследования, которые были проведены на территории РФ, отрицают наличие отравляющих веществ.