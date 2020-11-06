Не все спустя годы готовы повторить смелый поступок

57 день рождения российского главнокомандующего Владимира Путина некоторым запомнился необычной выходкой студенток журфака МГУ. Привлекательные девушки подготовили для президента пикантный презент – в продажу попал календарь с эротическими фотографиями, посвященными имениннику. Спустя 10 лет стало известно, что скандальная история не стала для дам серьезным стартом в карьере.

Из 12 прелестниц работать в сфере журналистики осталась только одна студентка МГУ. Наталья Васильева, которая, нарядившись в серебристое белье, просила российского лидера "прокатить ее на "Калине", сейчас трудится в издании "Известия". Она берет интервью у селебрети. При этом девушка уверена, что нашумевший календарь никак не изменил ее жизнь.

Еще одна красотка Александра Костромитина призналась, что сейчас ни за что не стала бы позировать в белье. А в 2010 г. она спокойно снялась в ажурном полукорсете и предложила Путину быть его "вторым пилотом". Девушка стала профессиональным фотографом и вышла замуж за французского режиссера, пишет издание "Собеседник".



А вот студентка, заявившая президенту России: "Вы – мой премьер", в последствии несколько лет проработала на "Юность FM". Впрочем, получить трудоустройство на радио Екатерине Ласкиной помогла не слава из-за съемки для президента, а то, что этим радио руководила ее мама.