ВОЗ предупредила о новой пандемии

Чтобы взять распространение инфекции под контроль, нужно вовремя принять меры

Миру грозит новая глобальная эпидемия, и готовиться к распространению инфекции нужно уже сейчас. К этому призвали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 6 ноября.

На следующей неделе, 9 ноября, возобновится 73-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она должна был состояться весной 2020 г., но из-за пандемии коронавируса было решено перенести мероприятие. Сейчас эксперты ВОЗ намерены обсуждать не только ситуацию с COVID-19, но и подготовку стран к новой масштабной эпидемии.

Ситуация с коронавирусом показала, что страны с развитой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем готовности к чрезвычайным ситуациям, смогли действовать быстрее и эффективнее, сдерживая распространение COVID-19, отметили в организации. Поэтому к новым пандемиям нужно готовится уже сейчас, приводит "Регнум" заявление ВОЗ.

Сессия ассамблеи ВОЗ состоится 9 – 14 ноября в формате видеоконференции.

Ранее глава ВОЗ предупредил, что ближайшие месяцы станут критическими для стран северного полушария из-за ситуации с коронавирусом.

По данным на 6 ноября, в России за минувшие сутки заразились COVID-19 еще более 20,5 тысяч человек. В мире количество инфицированных увеличилось на 500 с лишним тысяч.