Такой метод спасет аксессуар и при резких перепадах температур

Те, кто носят очки, часто сталкиваются с проблемой, что зимой стекла начинают запотевать при резких перепадах температур: стоит только зайти с морозной улицы в теплое помещение. А в период пандемии коронавируса похожие неудобства стали возникать еще и при ношении масок. Однако справиться с запотеванием очков поможет маленькая хитрость, о которой знал каждый советский школьник.

Решить проблему поможет обычное хозяйственное мыло. Небольшим кусочком мыла нужно нарисовать тонкую сетку на стеклах. А после очень тщательно растереть ее, отполировав стекла до прозрачного состояния. Если очки спустя время вновь начали запотевать, то процедуру нужно повторить.

Есть еще один способ, который менее эффективный, но более простой. Между маской и очками следует оставлять промежуток свободной кожи. Тогда дыхание не будет нагревать линзы.

Некоторые рекомендуют плотнее прижимать маску к лицу. Для этого резинки необходимо скрутить "восьмеркой".

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