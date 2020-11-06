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Сегодня стало известно о печальном событии – из жизни ушел Герой России, блестящий разведчик Юрий Шевченко. Причиной смерти стала остановка сердца.
Имя советского и российского спецагента было рассекречено только в этом году. На службу в КГБ Шевченко поступил в 1963 году. Долгие годы он добывал информацию для российских служб в других странах, передает РИА "Новости".
Полковник КГБ также занимался вербовкой и участвовал в спецоперациях с высшим грифом секретности, добавляет телеканал "360".
Напомним, накануне сообщалось о трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинул артист из фильмов об Анжелике. Клод Жиро скончался на 85 году жизни.
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