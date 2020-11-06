Спецслужбам НАТО понадобилась жертва в России – глава СВР

Спецслужбам НАТО понадобилась жертва в России – глава СВР
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Противники Москвы заинтересованы в усилении затухающих оппозиционных настроений в РФ

Спокойная жизнь россиян не устраивает Запад. Спецслужбы стран НАТО еще год назад провели совещание, главной темой которого была необходимость активизации протестных настроений в РФ. Чтобы всколыхнуть ситуацию в России, они были готовы принести в жертву некую известную личность. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что на том совещании речи о блогере Алексее Навальном не было, по крайней мере, у СВР нет такой информации.  Однако отмечалось, что фигура должна быть заметная.

"Говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции",

– рассказал Нарышкин, уточнив, что эта информация абсолютно достоверна, передает РИА "Новости".

В августе 2020 г. при перелете из Томска в Москву блогеру Алексею Навальному стало плохо. Самолет экстренно посадили в Омске, где больного госпитализировали. Спустя пару дней жена Навального получила разрешение вывезти его для лечения в Германию. Местные специалисты позже заявили, что россиянин был отравлен боевым химическим веществом типа "Новичок". Российские специалисты этого не подтвердили, а накануне стало известно, что и жена Навального изначально предполагала, что причиной недомогания мужа стала его диета.

Ранее Нарышкин высказался о происхождении коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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