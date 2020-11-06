Начать выходные в хорошем настроении помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

Когда я была маленькой, я очень боялась привидений, барабашек, злых духов и прочих паранормальных явлений. Однажды я пожаловалась маме, что не могу спать по ночам из-за страха. И тут она заявила, что всю нечисть можно засосать в пылесос. С тех пор я ежедневно дочиста пылесосила свою комнату. Моя мама – гений!

Проблема кандидата от демократов Джо Байдена не в том, чтобы выиграть на выборах. Впереди же еще инаугурация. А до нее как-то нужно дожить…





Лайфхак для домохозяек. Милые женщины, помните: извиниться перед гостями за неприбранную квартиру во сто крат проще, чем все это убирать.





Дональд Трамп требует оставить учет голосов, присланных по почте. Действующего хозяина Белого дома почему-то смутила явка в 162%.





Афроамериканцы зашли в продуктовый магазин. На полках пусто. Один говорит: "Хм… похоже здесь мы уже боролись за свои права".





Что думаешь, какая нас ждет зима?

– Мне все равно. Лишь бы не ядерная.





Беседуют две незамужние подруги:

– Представляешь, иду я вчера вечером в темном переулке – никого нет. Как вдруг впереди появился одинокий мужчина. Ну я и давай со всей мочи бежать.

– Догнала?





Сейчас я вам расскажу, как на самом деле выглядит мужское воспитание. Мужское воспитание – это когда ты девчонка пяти лет, а на вопрос приятелей отца "что тебе подарить на Новый год" четко и без запинки отвечаешь: "Шашлычницу".





Как дела, чем занимаешься?

– Да, вот. Магазинчик открыл недавно.

– Серьезно? Сейчас же коронакризис! Как ты смог это провернуть?

– Как-как. Ломиком.