Начать выходные в хорошем настроении помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
Когда я была маленькой, я очень боялась привидений,
барабашек, злых духов и прочих паранормальных явлений. Однажды я пожаловалась
маме, что не могу спать по ночам из-за страха. И тут она заявила, что всю
нечисть можно засосать в пылесос. С тех пор я ежедневно дочиста пылесосила свою
комнату. Моя мама – гений!
Проблема кандидата от демократов Джо Байдена не в том, чтобы
выиграть на выборах. Впереди же еще инаугурация. А до нее как-то нужно дожить…
Лайфхак для домохозяек. Милые женщины, помните: извиниться перед
гостями за неприбранную квартиру во сто крат проще, чем все это убирать.
Дональд Трамп требует оставить учет голосов, присланных по
почте. Действующего хозяина Белого дома почему-то смутила явка в 162%.
Афроамериканцы зашли в продуктовый магазин. На полках пусто.
Один говорит: "Хм… похоже здесь мы уже боролись за свои права".
Что думаешь, какая нас ждет зима?
– Мне все равно. Лишь бы не ядерная.
Беседуют две незамужние подруги:
– Представляешь, иду я вчера вечером в темном переулке –
никого нет. Как вдруг впереди появился одинокий мужчина. Ну я и давай со всей
мочи бежать.
– Догнала?
Сейчас я вам расскажу, как на самом деле выглядит мужское
воспитание. Мужское воспитание – это когда ты девчонка пяти лет, а на вопрос
приятелей отца "что тебе подарить на Новый год" четко и без запинки отвечаешь: "Шашлычницу".
Как дела, чем занимаешься?
– Да, вот. Магазинчик открыл недавно.
– Серьезно? Сейчас же коронакризис! Как ты смог это провернуть?