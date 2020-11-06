"Позор": жену Зеленского оплевали за странный вид

"Позор": жену Зеленского оплевали за странный вид
Владимир Зеленский с супругой. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Елене посоветовали сменить стилиста

Елене Зеленской серьезно досталось за неудачный, по мнению пользователей Сети, выбор костюма. Первая леди Незалежной явилась на фотовыставку "Аргентина глазами женщин-художниц" в мешковатом костюме, за что была буквально распята в комментариях.

Череду снимков с мероприятия жена украинского лидера опубликовала на своей странице в "Инстаграм". В качестве наряда первая леди Незалежной выбрала брючный костюм светло-коричневого оттенка. Одеяние Елены выполнено в стиле оверсайз, что некоторым подписчикам Зеленской показалось плохим дизайнерским решением.

"Поменяйте стилиста!", "Какой ужасный костюм! Позор стилисту", "Красивая, но что на ней надето", "Кто ее одевает? Она сама в зеркало смотрелась?", "Костюм как с чужого плеча", – негодуют комментаторы.


Нашлись даже те, кто посчитал стилистов Зеленской настоящими "предателями". Впрочем, другая часть аудитории заявила, что Елена всегда прекрасно выглядит.

Кстати, недавно стало известно, как супруг Елены Владимир будет возвращать себе популярность. Президент Украины решил воспользоваться принципом "разделяй и властвуй".

Ольга ФЕДОРОВА

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