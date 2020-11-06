Российский царь сфотографировался во время купания в озере

Последний русский царь, как оказалось, снимался и без одежды. Кадры, где Николай II абсолютно обнажен, недавно появились в соцсети и удивили многих.

Фото сделаны в начале ХХ века, когда последний император из династии Романовых купался в одном из озер с двумя другими мужчинами. На одном из них он стоит по грудь в воде, на другом – лежит у поверхности лицом вниз, разбросав в стороны руки и ноги.

"Это царь Николай II. Купается. Голым. В Царском Селе", – говорится в "Твиттер" Flashback.com, под кадрами опубликованными в последний день октября.

Кадры эти еще в 2018 году обнародовал в рамках проекта, посвященного столетней годовщине расстрела царской семьи, Государственный архив РФ. И тогда на них не обратили внимания.

А публикация фотографа Марины Амарал сделала их популярными. Под ними стоят более 16,4 тыс. лайков и 4,8 тыс. репостов.

У Романовых еще в начале прошлого века уже были первые в мире портативные камеры Kodak. Они снимали почти все важные события своей жизни, отмечает La Vanguardia.

Летом этого года были объявлены результаты экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом. Подтвердилось, что они действительно принадлежат членам семьи царя Николая II.