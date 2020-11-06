Экономист: инфляция "съест" надбавку к пенсиям россиян в 2021 году

Экономист: инфляция "съест" надбавку к пенсиям россиян в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Пожилые граждане могут остаться в минусе из-за массового повышения цен

Увеличение выплат на 6,3% в следующем году, предусмотренное государством для лиц пенсионного возраста, может быть полностью "съедено" инфляцией, показатели которой куда выше, в отличие от приводимой Центробанком статистики. Соответствующие заявление сделал экономист, финансовый эксперт Виталий Калугин.

По мнению специалиста, инфляция не только проглотит все средства, которые выделит Пенсионный фонд для индексации, но и доберется до части оставшихся выплат: таким образом, пенсионеры даже останутся в минусе. ЦБ заявляет, что уровень реальной продуктовой инфляции составляет всего 4%, тогда как опросы показывают минимум от 8,5 до 10% в год.

Именно такие показатели являются для России реальными на следующий год, убежден Калугин. Условно говоря, при цене молока в 50 рублей в нынешнем году после 1 января 2021 стоимость составит до 55 рублей.

"Практически все повышение размера пенсионных выплат съедят повышенные цены на продукты. Многое подорожает", – заявил специалист в интервью URA.ru.

Ранее финансовый аналитик Евгений Биезбардис заявил, что на следующий год три категории россиян могут рассчитывать на досрочный уход на пенсию, включая лиц предпенсионного возраста. Такая возможность коснется и тех, у кого накоплен довольно серьезный трудовой стаж.

Егор МАЛКОВ

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