В Ереване докладывают о своих успехах на фронте

Армия Армении отступает в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило в пятницу, 6 ноября, Министерство обороны Азербайжана.

"Противник, не выдержав натиск огневых ударов азербайджанской армии на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал",

– говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук". В Баку высказали мнение, что военнослужащие Армении "неопытны и недисциплинированны", поэтому и проявляют "халатное отношение" к службе и не выполняют приказы своего командования.

В Ереване это сообщение не прокомментировали. В то же время Минобороны Армении рапортует о своих успехах в боях с Азербайджаном. На сайте ведомства 6 ноября разместили видео, сопроводив его сообщением об уничтожении "10 единиц техники" в лесах близ Бердзора, "в том числе БМП и израильские машины пехоты Sandcat".

Ранее Баку и Ереван также представили разные данные о событиях в Нагорном Карабахе.

Москва призывает обе стороны к сдержанности и предлагает возобновить переговоры по мирному урегулированию.