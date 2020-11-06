"Противник бежал": Баку рапортует о своей победе в Карабахе

"Противник бежал": Баку рапортует о своей победе в Карабахе
Фото: AP/TASS
В Ереване докладывают о своих успехах на фронте

Армия Армении отступает в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило в пятницу, 6 ноября, Министерство обороны Азербайжана.

"Противник, не выдержав натиск огневых ударов азербайджанской армии на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал",

говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук". В Баку высказали мнение, что военнослужащие Армении "неопытны и недисциплинированны", поэтому и проявляют "халатное отношение" к службе и не выполняют приказы своего командования.

В Ереване это сообщение не прокомментировали. В то же время Минобороны Армении рапортует о своих успехах в боях с Азербайджаном. На сайте ведомства 6 ноября разместили видео, сопроводив его сообщением об уничтожении "10 единиц техники" в лесах близ Бердзора, "в том числе БМП и израильские машины пехоты Sandcat".

Ранее Баку и Ереван также представили разные данные о событиях в Нагорном Карабахе.

Москва призывает обе стороны к сдержанности и предлагает возобновить переговоры по мирному урегулированию.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Тоже самое будет с россиянами в Крыму и на Донбассе.
Кто с мечом пришёл на чужую землю, от того меча и погибнет.
Пришли армяне на чужую землю в Карабах там и гибнут, пришли россияне на чужую землю в Крым и Донбасс там и погибнут!
Уберем желтый Оставим только голубой. Голову вылечи. Когда хохлы воевать умели. Только по степи драпать.
Гость
Ответить
П
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Тоже самое будет с россиянами в Крыму и на Донбассе.
Кто с мечом пришёл на чужую землю, от того меча и погибнет.
Пришли армяне на чужую землю в Карабах там и гибнут, пришли россияне на чужую землю в Крым и Донбасс там и погибнут!
туши диван
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Ответить
Тоже самое будет с россиянами в Крыму и на Донбассе.
Кто с мечом пришёл на чужую землю, от того меча и погибнет.
Пришли армяне на чужую землю в Карабах там и гибнут, пришли россияне на чужую землю в Крым и Донбасс там и погибнут!
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