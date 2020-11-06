Найдены нестандартные способы применения хозяйственного мыла

Найдены нестандартные способы применения хозяйственного мыла
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Средство является очень универсальным

Практически у каждой хозяйки есть под рукой хозяйственное мыло. Мало кто знает, что его можно использовать не только для стирки белья. Существует несколько необычных способов, опирающихся на применение данного средства.

Способ №1. Хозяйственное мыло поможет очистить поверхность зеркал. Для этого оставьте на стекле несколько мыльных полос, после чего отполируйте его с помощью полотенца или газеты. По окончании процедуры вы убедитесь, что на зеркале не осталось никаких разводов.

Способ №2. Хозяйственное мыло – отличная замена мелка для рукодельниц. Во время шитья им можно обозначить на ткани важные места.

Способ №3. Если натереть выдвижной механизм для ящиков хозяйственным мылом, то конструкция будет работать гораздо лучше. Также моющим средством можно натереть ножницы для того, чтобы они легче скользили по ткани.

Способ №4. Из хозяйственного мыла можно приготовить раствор, который отлично подойдет для борьбы с врагами растений – тлей и другими насекомыми. Для этого необходимо обработать листья и стебли.

Способ №5. Чтобы сделать идеальные стрелки на брюках, достаточно лишь обработать их хозяйственным мылом с изнанки, а после прогладить утюгом.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить универсальное моющее средство на основе хозяйственного мыла. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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