Средство является очень универсальным

Практически у каждой хозяйки есть под рукой хозяйственное мыло. Мало кто знает, что его можно использовать не только для стирки белья. Существует несколько необычных способов, опирающихся на применение данного средства.

Способ №1. Хозяйственное мыло поможет очистить поверхность зеркал. Для этого оставьте на стекле несколько мыльных полос, после чего отполируйте его с помощью полотенца или газеты. По окончании процедуры вы убедитесь, что на зеркале не осталось никаких разводов.

Способ №2. Хозяйственное мыло – отличная замена мелка для рукодельниц. Во время шитья им можно обозначить на ткани важные места.

Способ №3. Если натереть выдвижной механизм для ящиков хозяйственным мылом, то конструкция будет работать гораздо лучше. Также моющим средством можно натереть ножницы для того, чтобы они легче скользили по ткани.

Способ №4. Из хозяйственного мыла можно приготовить раствор, который отлично подойдет для борьбы с врагами растений – тлей и другими насекомыми. Для этого необходимо обработать листья и стебли.

Способ №5. Чтобы сделать идеальные стрелки на брюках, достаточно лишь обработать их хозяйственным мылом с изнанки, а после прогладить утюгом.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить универсальное моющее средство на основе хозяйственного мыла.