Компании Google грозит штраф за нарушение закона о рекламе

Сервис распространил рекламу организации без необходимой лицензии

Компания Google нарушила закон о рекламе и теперь ей грозит административный штраф до 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Система контекстной рекламы Google Adwords распространяла информацию о работающей на рынке Forex компании LegacyFX, у которой нет лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности. Таким образом, рекламировать услуги компании на территории РФ запрещено.

Объявление LegacyFX содержало информацию о самых опытных брокерах, которая в тексте ничем не была подтверждена, а значит – не соответствует действительности.

Комиссия Московского УФАС России признала Google LLC рекламораспространителем компании, а ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай" – рекламодателем. Таким образом, компания Google LLC нарушила пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе, а ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай" – пункт 1 части 2 статьи 5, пункт 1 части 3 статьи 5.

Организации получили предписания о прекращении нарушения законодательства, которые они обязаны выполнить в течение десяти дней. Кроме того, им грозят штрафы от 100 до 500 тыс. руб., сообщается на сайте ФАС.